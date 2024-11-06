Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский готовится к тому, чтобы вывести войска из Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Марьяна Безуглая, депутат Верховной Рады.

По ее мнению, Сырский ведет дело к выводу подразделений с территории России. При этом в Курской области уже погибло большое количество украинцев, и главком не раскрывает цифры потерь.

«Он не сказал, сколько украинских граждан погибло... Может, Александр Станиславович, Вы лично останетесь там?» — заявила она.

В то же время Сырский попытался оправдать себя в запрещенной в РФ социальной сети. По его мнению, вторжение в Курскую область было необходимо, чтобы сдержать ВС РФ. Главком говорит, что если бы украинская армия не перешла бы границу, то состоялось бы наступление российских частей на сумском направлении. Якобы атака Украины предупредила очередное российское наступление. По мнению Сырского, России до сих пор не хватает войск в этом регионе, поэтому она якобы перебрасывает в данное место северокорейских военных.

Ранее западные новостные агентства допустили, что ВСУ готовят новое нападение на российское приграничье. Они отметили, что в недавних поставках Киев получил сотни единиц бронетехники и теперь он стягивает доступные вооружения к Белгородской и Брянской областям, создавая там значительные резервы.