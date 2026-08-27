В Московском областном центре охраны материнства и детства многодетной матери помогли родить двойню на 35-й неделе беременности. Теперь в семье воспитываются 15 детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Светлана Блейм, для пациентки это была уже третья многоплодная беременность, а всего в семье растут 13 детей. В этот раз ситуация осложнялась тазовым предлежанием двойни, поэтому врачи приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения. На свет появились мальчик весом 2600 г и девочка весом 2700 г. Для матери эта операция стала первой: все предыдущие роды были естественными.

В ведомстве уточнили, что жизнь новорожденных вне опасности. Недоношенные близнецы завершили этап выхаживания в стационаре. Сейчас мать и малыши уже выписаны.