Не генетика, а химия: почему гортензия меняет цвет с розового на голубой и как это контролировать

Мечта многих садоводов Подмосковья — пышные голубые соцветия гортензии. Однако покупка синего куста в питомнике не гарантирует, что на следующий год он не зацветет розовым. Окраска этого растения зависит не от генетики сорта, а от химического состава почвы и доступности определенных микроэлементов. REGIONS разбирает биохимический секрет смены цвета гортензий, правила подготовки посадочной ямы и график регулярных подкормок.

Химия цвета: как работает окрашивание

Голубой цвет соцветий формируется благодаря соединению пигмента с ионами алюминия. В кислой почве алюминий находится в растворимой форме и легко усваивается корнями. В нейтральной или щелочной среде он связывается в нерастворимые соединения, из-за чего соцветия остаются розовыми.

Ключевые моменты:

pH почвы: для голубого цвета нужна кислая среда (pH 4,5–5,5). В нейтральной или щелочной почве алюминий становится недоступным.

Неравномерный цвет: если на одном кусте одновременно распускаются голубые и розовые бутоны, это сигнализирует о разном уровне кислотности в разных зонах корневой системы.

Ограничение по видам: менять цвет под воздействием химии грунта способны только крупнолистные гортензии. Метельчатые и древовидные виды окраску от состава почвы не меняют.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Подготовка почвы и правильная посадка

Чтобы гортензия радовала голубым цветом, важно правильно подготовить посадочную яму:

Выбор грунта: используют рыжий верховой торф, обладающий высокой естественной кислотностью. Черный торф и обычная садовая земля для этой цели не подходят.

Изоляция посадочной ямы: чтобы кислый субстрат не вымывался и не смешивался с нейтральной садовой землей, края ямы изолируют — вкапывают пластиковые емкости или устанавливают защитные бортики.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

График подкормок для насыщенного голубого цвета

Для получения ярких голубых соцветий гортензию необходимо регулярно подкармливать:

Сроки обработки: начинают весной, как только почки трогаются в рост, и проводят регулярно раз в 7–10 дней до самого сентября.

Препараты и дозировка: используют сульфат алюминия или алюминиевые квасцы из расчета 5 г на 1 л воды (30–50 г на 10 л воды).

Норма полива: под один взрослый куст выливают от 10 до 20 л готового раствора.

Регулярное соблюдение этих правил поможет садоводам добиться насыщенного голубого цвета, который будет радовать глаз весь сезон.

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