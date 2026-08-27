Народная программа: школы Подмосковья укомплектованы педагогами

В школах Подмосковья работают 53 тыс. учителей, включая свыше 14 тыс. молодых специалистов. С 1 сентября к работе приступят еще более 2 тыс. выпускников педагогических вузов. Как отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, по народной программе «Единой России» в регионе была выстроена комплексная система поддержки учителей.

«По федеральной программе „Земский учитель“ каждый педагог, готовый работать в сельской местности, получает по ₽1 млн при условии отработки от пяти лет. С 2020 года „земскими“ учителями в Подмосковье стали 124 человека, а в этом году в села пришли работать еще более 30 специалистов. По соципотеке своим жильем за 5 лет обзавелись более 400 педагогов, в этом году сертификаты получают еще 70 учителей. Государство оплачивает им первоначальный взнос в размере 50% стоимости жилья и ежемесячно — в течение 10 лет — гасит основной долг», — рассказала Самединова.

К примеру, из 560 педагогов Волоколамского округа различные меры поддержки получают более половины учителей. Один учитель участвует в программе соципотеки, четверо — в программе «Земский учитель». Компенсацию аренды жилья получают 34 человека, «подъемные» выплаты –33 молодых специалиста, а компенсацию коммунальных расходов — 270 педагогов сельских школ.

В Подольске за пять лет соципотеку получили 27 педагогов. В этом году к ним присоединилась учитель математики школы № 20 Елена Лука. В июле ей вручили жилищный сертификат, и семья приобрела трехкомнатную квартиру.

В Серпухове за пять лет работникам образования предоставили более 38 квартир. Молодых специалистов привлекают не только региональными «подъемными», но и муниципальными выплатами.

Виктория Казачек школьницей приехала в Пущино из ЛНР. После школы отучилась в РЭУ им. Г. В. Плеханова и теперь возвращается в стены образовательного комплекса «Пущино» уже как учитель начальных классов. Как молодому педагогу ей положены региональные «подъемные» — до ₽150 тыс. в первые три года работы, а также единовременная муниципальная выплата в размере ₽80 тыс.

За 5 лет в Подмосковье по народной программе «Единой России» обновлено порядка 500 объектов образования, построено свыше 300 школ и детсадов. В этом году будет построено еще 20 школ и 26 садов, отремонтируют 48 школ, 38 садов и 11 учреждений среднего и высшего образования. Учреждения образования в регионе укомплектованы педагогами на 99,5%.