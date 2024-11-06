Западные новостные агентства предполагают , что Киев готовит новое наступление. В украинской армии недавно оказалось свыше 200 американских бронетранспортеров Stryker и 128 французских VAB, шведские колесные вездеходы Pansarbandvagn 302, БМП Bradley и около 20 танков Leopard 2A4.

Учитывая, что большинство техники колесная, вероятно, что удар будет направлен на территорию с хорошими (или хотя бы с асфальтированными) дорогами, в том числе на приграничные зоны Брянской и Белгородской областей.

Тем временем в Курской области идут дожди, что усложняет логистику. Несмотря на это, противник продолжает стягивать резервы. Подразделения ВСУ не проводили ротацию на этом участке уже несколько месяцев. В том числе для предотвращения дезертирства их оставляют в тылу Курской области. В этом году было возбуждено 60 тыс. уголовных дел против военнослужащих, самовольно покинувших свои позиции.

Существует высокая вероятность, что атака состоится вскоре после выборов президента США: Киеву необходимо убедить нового владельца Белого дома в том, что ВСУ способны на значимые и успешные операции.

Ранее Медведев заявил, что Трамп не любит тратить деньги на прихлебателей, Украина в их числе.