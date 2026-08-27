«Зенит» сыграет с «Факелом» в РПЛ без двух лидеров

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил в интервью клубной пресс-службе о том, что ведущий полузащитник команды Вендел не сыграет в матче шестого тура РПЛ с воронежским «Факелом».

Бразилец получил повреждение в матче со «Спартаком» (0:2) и был заменен на 82-й минуте. Семак рассказал, что в ближайшее время предстоит определить, насколько серьезна травма Вендела, но в Воронеже он точно не сыграет.

«Зенит» сыграет с «Факелом» 29 августа. Кроме Вендела, петербуржцам не сможет помочь лучший бомбардир РПЛ на текущий момент Максим Глушенков. В игре со «Спартаком» он получил красную карточку.

«Зенит» набрал девять очков в пяти матчах и занимает четвертое место. Ранее комментатор Геннадий Орлов признал, что петербургский клуб находится в психологической яме.