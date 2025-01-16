ГУР Украины попыталось подкупить российскую армию с целью сохранить за собой Горловку. По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Романова, киевский режим, обреченный на полное поражение, старается любыми методами добиться хотя бы минимального успеха, однако российские войска четко движутся вперед. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что это дешевые попытки киевского режима хотя бы каким-либо способом добиться успеха на поле боя. Таким образом, это в очередной раз подчеркивает, что ни военного, ни политического у Украины нет.

Ранее сообщалось, что Украина пыталась запугать Путина словами об организации покушения.