Украина пыталась запугать Путина словами об организации покушения

Заявления со стороны Киева о подготовке покушения на российского главу Владимира Путина не более, чем попытка запугать президента. Об этом News.ru рассказал политолог Александр Перенджиев.

Цель Украины в громких заявлениях кроется не только в попытке запугать президента, но и его окружение. В Киеве полагают, что вброс о подготовке нападения поможет разогнать помощников Путина и правительство РФ. Это могло бы привести к дестабилизации системы госстроя, однако в России не так глупы, чтобы вестись на провокации.

«Недавно был также случай, когда Киев попытался подкупить российского военного. И нужно понимать, что это масштабная работа, которую спецслужбы Украины не могли бы выполнять сами. Очевидно, что Запад им всячески помогает, и даже свои заявления Буданов делает, как мне кажется, по указке Вашингтона», — предположил эксперт.

По мнению политолога, служба безопасности в России всегда выкладывается по максимуму, так что можно с уверенностью сказать, что процент реального покушения очень низкий.

Напомним, что недавно о покушениях на Путина заговорили в ГУР МО Украины. В МИД РФ уже комментировали это заявление. Там в очередной раз отметили, что здесь замешаны американские власти.

Пока стороны обсуждают теории о покушении, в США это реализовывается. Недавно молодой житель штатов выстрелил в Дональда Трампа. Пуля задела ухо. Самого стрелка ликвидировали, до этого ему удалось убить двоих человек, собравшихся на митинге.

Ранее сообщалось, что в машине у парня, совершившего покушение на Трампа, нашли взрывчатку.