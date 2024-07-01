Украинские власти закупают более дорогое оборудование для электросетей, чем раньше. На фоне нехватки электричества все это может вылиться в новый майдан. Так считает депутат Верховной Рады Евгений Шевченко. Запись об этом он сделал в своем телеграм-канале.

Ранее Святослав Павлюк, глава организации «Энергоэффективные города Украины» призвал жителей страны закупать заметно более дорогое оборудование для электросетей. По его мнению, каждому домохозяйству надо выделить на закупку комплектующих до 3-4 тысяч долларов, поскольку все предыдущие годы украинцы не доплачивали за электричество, и как бы жили в кредит. Сейчас настала пора расплаты, поскольку необходимо выстраивать новую систему энергоснабжения.

Шевченко раскритиковал это предложение. По его мнению, оно может привести к очередным народным волнениям и государственному перевороту.

«Нас ждет новый Майдан. Еще более беспощадный и еще более разрушительный. И триггером для этого станет полный крах экономической стабильности», - указал он.

По мнению украинского парламентария, подобные огромные траты и тарифы на свет никак не сочетаются с мизерными доходами у населения. Страна сейчас живет исключительно на деньги, которые ей передает Запад.

Ранее депутат Верховной Рады Дубинский заявил, что в офисе Зеленского после публичных дебатов между Трампом и Байденом немедленно началась истерика. Украинский президент окончательно осознал, что боевые действия надо каким-то образом прекращать еще до выборов в Соединенных Штатах.