Депутат Слуцкий считает, что неспособность России устоять перед напором Запада является больной фантазией

Безопасность

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, Киев, заявляя о том, что Россия не устоит перед напором коалиции западных стран, находится в плену больных фантазий. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он также пояснил, что ядерные державы не терпят поражений.

По мнению депутата, победа российской армии в спецоперации неизбежна, а все ее цели будут достигнуты.

Актуально