Депутат Слуцкий считает, что неспособность России устоять перед напором Запада является больной фантазией
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам главы Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, Киев, заявляя о том, что Россия не устоит перед напором коалиции западных стран, находится в плену больных фантазий. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он также пояснил, что ядерные державы не терпят поражений.
По мнению депутата, победа российской армии в спецоперации неизбежна, а все ее цели будут достигнуты.