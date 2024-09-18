По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, западные страны и Незалежная шаг за шагом переступают «красные линии», накаляя добела эскалацию в сфере мировой безопасности. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он добавил, что это игра с огнем на повышение рисков ядерного конфликта, где отсутствуют и не могут быть победители.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что для НАТО Россия враг и такой останется, диалога быть не может.