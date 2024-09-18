Депутат Слуцкий считает, что западные страны и Киев постепенно переступают «красные линии»
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По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, западные страны и Незалежная шаг за шагом переступают «красные линии», накаляя добела эскалацию в сфере мировой безопасности. Об этом сообщили Argumenti.ru.
Он добавил, что это игра с огнем на повышение рисков ядерного конфликта, где отсутствуют и не могут быть победители.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что для НАТО Россия враг и такой останется, диалога быть не может.