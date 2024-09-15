Пушков: для НАТО Россия враг и такой останется, диалога быть не может

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков прокомментировал недавние слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего в минувшую субботу, 14 сентября, что в Альянсе по-прежнему жаждут диалога с Россией по якобы укреплению обороны и сдерживания.

Как подчеркнул Пушков, цитата Столтенберга — обычная и ни к чему не обязывающая риторика. И ее целью является успокоение западного общества, которое всколыхнули недавние заявления Москвы о возможности применения ядерного оружия взамен на бомбардировки ВСУ российской территории западными дальнобойными ракетами.

«Такие заявления мы слышали десятки раз, но вместо диалога всякий раз была эскалация и поставка новых видов вооружений. Так будет и на этот раз. Диалога с НАТО не будет. В НАТО нас считают врагом, а не партнером по диалогу», — написал Пушков в своем аккаунте в соцсетях.

Пушков добавил, что заявление Столтенберга о диалоге с Россией «ни к чему не обязывающее».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что использование ВСУ дальнобойного высокоточного западного оружия большей дальности невозможно без участия военных НАТО. Кроме того, он сообщил, что для нанесения подобных ударов нужна информация со спутников, однако у киевского режима нет к ним доступа.