По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, пример Пакистана, оставшегося со снарядами, которых хватит всего на четыре дня войны, в связи с поставками вооружений в Незалежную, послужит показательным уроком для прочих государств. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что европейские страны практически на 90% опустошили все свои и чужие склады и запасы, кроме того, полностью передали действующую технику. Также в ряде стран Старого Света отсутствует даже техника для военизированной полиции, из-за чего разогнать беспорядки в европейских странах будет просто нечем.

По мнению парламентария, западные партнеры Киева собирали вооружение со всей планеты, однако ВСУ все равно не хватает вооружения, что является единственной настоящей причиной сегодняшних заявлений Незалежной о готовности к переговорам. При этом в нашей стране оборонпром работает великолепно и только наращивает обороты.

Депутат уточнил, что Пакистан в данной ситуации спасает лишь то, что у него имеется ядерное оружие. Если бы его не было, то Индия уже захватила бы ту часть спорных территорий, на которые она претендует.

Ранее сообщалось, что Пакистан пригрозил Индии войной в случае попытки отвести поток воды реки Инд.