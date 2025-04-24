Пакистан пригрозил Индии войной в случае попытки отвести поток воды реки Инд

Во вторник, 22 апреля, неизвестные напали на туристов в подконтрольной Индии части спорного региона Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с террористическим движением. В результате теракта погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала.

Отмечалось, что разведка Индии выявила в произошедшем след пакистанской разведки, в связи с чем Нью-Дели наложил ограничения на Пакистан, включая приостановку действия Договора о водах Инда.

Более того, Индия закрыла единственный сухопутный пограничный переход «Вагах-Аттари». Гражданам Пакистана, въехавшим через этот пункт, предписано покинуть Индию до 1 мая.

Пакистан объявил об ответных мерах, направленных против Индии. В частности, Исламабад сообщил о прекращении торговли с Индией, а также закрыл для индийских самолетов и судов воздушное и водное пространства.

Кроме того, Пакистан принял решение аннулировать визы, выданные гражданам Индии в рамках программы освобождения от виз СААРК. Также Исламабад объявил индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в стране персонами нон грата.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с терактом на севере страны.