По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, планы Пентагона смоделировать удар по территории нашей страны не является новостью для России. Об этом сообщил Life.ru.

Он отметил, что, возможно, в западных странах выросло новое поколение «специалистов», тянущееся к серьезным вещам, совершенно не осознавая последствий. Таким образом, надевая маску миротворца Вашингтон фактически планирует войну.

По мнению парламентария, противники нашей страны опасны и не вполне адекватны, особенно касательно боевых действий. Единственное, что удерживает Вашингтон от глупостей, — это осознание, что Россия неминуемо нанесет ответный удар.

Ранее сообщалось, что Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва на Восточную Европу и Россию.