Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва на Восточную Европу и Россию

Документ Пентагона, касающийся изучения воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственный сектор, включает в себя моделирование подобных ситуаций в России и Восточной Европе, сообщило РИА Новости.

Подрядчику необходимо увеличить географический охват моделирования, чтобы охватить бывшие страны Восточного блока, а также обновить программное обеспечение для регионов за пределами Восточной Европы и западной России.

Также сообщалось, что Пентагон планирует подписать контракт для проведения исследований, касающихся влияния ядерного оружия на сельское хозяйство.

От исполнителя будет требоваться предоставить рабочую силу, технику и необходимые ресурсы для моделирования сценария глобальной ядерной войны, в результате которой будут разрушены сельскохозяйственные фермы.

Объем контракта составляет $34 млн.

Ранее сообщалось, что российские ученые нашли растение для лечения COVID-19.