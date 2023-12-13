По словам депутата нижней палаты парламента Анатолия Вассермана, в нашей стране следует продолжить блокировку передач и сайтов, где стараются оболгать страну. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что отдельные люди все равно продолжат верить Киеву и его покровителям на Западе, распространяющим фейки о спецоперации.

По мнению парламентария, в Незалежной работает программа по выявлению так называемых фейков Москвы, если информация не устраивает Киев. Тем не менее в нашей стране разработка подобного сервиса не имеет смысла.