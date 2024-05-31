По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Журавлева, потери Вооруженных Сил Украины составляют около миллиона человек убитыми и ранеными, при этом данные цифры станут увеличиваться из-за позиции Киева. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что рост смертей связан с тем, что киевский режим так и не придумал ничего другого, кроме как бросать солдат и офицеров в мясные штурмы, на неминуемую гибель.

По мнению эксперта, жертв в украинской армии столько, что в Незалежной их уже негде хоронить: так, в 30 км от Киева строится совершенно новое военное кладбище на территории более 250 га, и предполагается, что на нем будет не меньше 150 тыс. мест. Однако киевская власть не обращает на это внимания и делает всё, чтобы жертв среди военных было больше.