Депутат Журавлев оценил новость о летчике ВСУ, перешедшем на сторону России

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, количество сбегающих украинских военных в нашу страну станет увеличиваться в геометрической прогрессии. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что за последние недели увеличилось в разы количество военных, сдающихся в плен российской армии, при этом не не только среди рядового состава, но и среди высших офицеров.

По мнению парламентария, относительно данного перебежчика следует дождаться официального подтверждения информации от Министерства обороны РФ.