По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, у украинского лидера, выпрашивающего у Запада разрешения бить по территории России дальнобойным оружием, в действительности имеется тайный умысел. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что Зеленский и без того уже использует это оружие, однако «официальным запретом» он может оправдывать неудачи ВСУ на фронте. В качестве примера ударов вглубь России можно привести удары ATACMS по Белгородской и Курской областям, прилеты по Крыму британских Storm Shadow.

По мнению парламентария, подобные атаки киевский режим хочет сделать регулярным, но не без помощи Североатлантического альянса, а именно Лондона и Вашингтона.

Он добавил, что можно передать Сирии или хуситам дальнобойные ракеты, «которые могут доставать до Лондона» или до американских кораблей. И в случае нанесения удара западным оружием по территории России, города европейских стран и американские базы получат ответ.

Ранее Глава МИД России Сергей Лавров назвал главный вопрос завершения конфликта на Украине.