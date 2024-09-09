Соблюдение законных прав русскоговорящих жителей Украины, а не территориальные разногласия, является основным вопросом для решения продолжающегося конфликта. Об этом РБК сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Во время диалога он отметил, что обсуждал данный вопрос с представителями Индии, Бразилии и Китая.

«Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах, это несерьезно. Потому что проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно и о которых пока ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает. Когда мы увидим серьезную готовность защищать те самые права человека, <...> я убежден, легко договоримся по месту и времени встречи», — сказал глава МИД РФ.

Так, Сергей Лавров привел в пример слова канцлера Германии Олафа Шольца, накануне сообщившего о наступлении момента для начала переговоров для завершения противостояния между Украиной и Россией.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент Владимир Зеленский сумел объединить граждан Украины в их нелюбви к нынешнему режиму. При этом он подчеркнул, что действующий руководитель стал первым человеком, который добился подобного результата за всю историю страны.