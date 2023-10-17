Депутата украинской Верховной Рады объявили в розыск за хищение газа на миллиарды гривен

Ярослава Дубневича обвиняют в завладении государственным имуществом на 2,1 миллиарда в национальной валюте.

Об этом заявило Национальное антикоррупционное бюро Украины. Дубневич является действующим депутатом. Правоохранители считают, что он присвоил газ на сумму, являющуюся аналогом 56,7 миллионов долларов

«НАБУ разыскивает действующего народного депутата Украины, подозреваемого в организации завладения имуществом государства», - заявило ведомство в своем микроблоге.

Депутат также обвиняется в легализации похищенных средств. Он действовал в период с 2015 по 2017 год вместе с подконтрольными ему людьми, похищая газ с Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ.