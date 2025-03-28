Депутаты Госдумы захотели резко повысить штрафы за парковку на тротуарах

В России размер штрафов за парковку транспорта на тротуарах может подняться сразу в три раза. С такой инициативой выступили депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Парламентарии считают, что тот размер штрафа, который был установлен в 2011 году, давно потерял актуальность. Суммы необходимо кратно увеличить. По их мнению, в регионах штраф за оставление автомобиля на пешеходном тротуаре надо сделать на уровне в 1-3 тыс. руб., при повторном нарушении он должен находиться на уровне в 5 тыс. руб. В Москве и Санкт-Петербурге штрафовать надо на 3-5 тыс. руб., а при рецидиве на — 7,5 тыс.

По мнению авторов законопроекта, нарушение правил парковки создает много проблем молодым матерям и пенсионерам. Именно им сложнее всего обходить поставленные на тротуары машины.

«Зачастую таким наплевательским отношением к окружающим грешат владельцы дорогих иномарок, чей карман не обеднеет от небольшого штрафа», — указал Леонид Слуцкий, глава рабочей группы, подготовившей законопроект.

Ранее сообщалось, что в Московской области за неделю было эвакуировано 4,3 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил. Наибольшее число нарушений зафиксировали в Красногорске, Ленинском, Химках, Мытищах, Люберцах и Пушкинском.