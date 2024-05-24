Десять незнакомцев поселились дома у жителя столицы Ефремова на время его пребывания в больнице

Десять незнакомых лиц встретил столичный житель, тезка актера Михаил Ефремов, когда его выписали из больницы после перенесенного инсульта. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что эти амбалы отказывались уходить из его дома и проживали еще неделю вместе с собственником.

Отмечается, что во время знакомства с женщиной ему была предложена должность в металлургической компании, а во время собеседования она представила его подозрительным коллегам. Одного из них он пригласил к себе домой на Воронцовские пруды. Однако мужчина почувствовал резкую боль в области сердца, после чего был в экстренном порядке госпитализирован с инсультом.

Добавляется, что во время пребывания мужчины в больнице в квартиру наведался сын, который внутри увидел 10 незнакомых мужчин. После выписки хозяин на просьбу покинуть квартиру получил возмутительный отказ. В итоге он прожил в своей квартире с незваными гостями еще неделю. После чего хозяин сообщил им, что к нему придет женщина, и амбалам нужно покинуть помещение. После этого он запер все замки и не открывал больше им.