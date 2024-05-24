Десять незнакомцев поселились дома у жителя столицы Ефремова на время его пребывания в больнице
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Десять незнакомых лиц встретил столичный житель, тезка актера Михаил Ефремов, когда его выписали из больницы после перенесенного инсульта. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что эти амбалы отказывались уходить из его дома и проживали еще неделю вместе с собственником.
Отмечается, что во время знакомства с женщиной ему была предложена должность в металлургической компании, а во время собеседования она представила его подозрительным коллегам. Одного из них он пригласил к себе домой на Воронцовские пруды. Однако мужчина почувствовал резкую боль в области сердца, после чего был в экстренном порядке госпитализирован с инсультом.
Добавляется, что во время пребывания мужчины в больнице в квартиру наведался сын, который внутри увидел 10 незнакомых мужчин. После выписки хозяин на просьбу покинуть квартиру получил возмутительный отказ. В итоге он прожил в своей квартире с незваными гостями еще неделю. После чего хозяин сообщил им, что к нему придет женщина, и амбалам нужно покинуть помещение. После этого он запер все замки и не открывал больше им.