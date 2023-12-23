Десятки беженцев погибли в лагере Джабалия после очередного удара израильской армии

Прошедшей ночью ЦАХАЛ вновь вел артиллерийский и ракетный обстрел сектора Газа. Это привело к гибели мирных людей, как взрослых, так и детей.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. По его утверждению, огонь по жилым домам, в том числе и по лагерю беженцев, велся на протяжении всей ночи на субботу. Из-за этого гибло мирное население, причем счет жертвам идет на десятки.

Журналисты отметили, что эти обстрелы также не давали спасателям и медикам оперативно проводить свои работы и оказывать необходимую помощь пострадавшим.