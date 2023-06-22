«Дети сами шли к нему за деньги»: стали известны подробности деяний педофила, которого ищут в Подмосковье

В Егорьевске по некоторым данным обнаружили серийного педофила-насильника, сообщает SHOT. Мужчина якобы подкарауливает детей на улице, уже говорится о четырех случаях нападения.

По информации СМИ, извращенец надругался над детьми в возрасте 11-12 лет на территории заброшенного здания егорьевского Роспотребнадзора. Первые случаи были зафиксированы еще прошлым летом. Известно о четырех пострадавших, они из благополучных семей, на учете в полиции не состояли.

Источник в правоохранительных органах сообщил нашему журналисту, что дети сами шли к преступнику, так как он предлагал им деньги.

«Это не серийный маньяк, а мужчина, за деньги совершавший с несколькими детьми сексуальные преступления. Он не нападал на детей и никого никуда не заталкивал насильно. Дети за деньги сами шли к нему. Мужчину ищут», — рассказал правоохранитель корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы писали, что россияне требуют казнить педофила, который надругался над второклассником.