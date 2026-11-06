Более 1,1 млн детей прошли профилактические медосмотры в Подмосковье с начала года
В Подмосковье с января профилактические осмотры прошли свыше 1,1 млн детей
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Более 1,1 млн детей прошли профилактические медицинские осмотры в Подмосковье с начала 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Чтобы родителям было удобнее, профилактические осмотры детей проводятся как в медицинских, так и образовательных организациях. С начала года в регионе осмотры прошли более 1,1 млн детей, что на 21 тыс. превышает показатель аналогичного периода прошлого года», — отметил он.
Профосмотры проводят врачи разных специальностей. В случае выявления патологий ребенка направляют на углубленное обследование. Результаты осмотра загружаются в электронную медицинскую карту ребенка.
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