Около 240 тыс. человек оформили земельные услуги онлайн в Подмосковье с начала года

Около 240 тыс. человек оформили земельные услуги онлайн в Подмосковье с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Самыми востребованными услугами с января стали оформление участков, государственная собственность на которые не разграничена; процедура перераспределения земель; получение земли в аренду или собственность без проведения торгов. Таких заявлений было подано 60 тыс., 51 тыс. и 26 тыс. соответственно.

«Мы последовательно расширяем перечень доступных онлайн-сервисов, в частности, интегрируя услуги областного БТИ. Это делает взаимодействие с жителями проще, а получение необходимых документов — быстрее и комфортнее», — отметил глава министерства Алексей Натаров.

Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни — ключевое направление нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ Подмосковья.