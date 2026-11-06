В Подмосковье лесники помогли высадить кедры на подворье Лавры
Лесники Подмосковья помогли высадить кедры на подворье Лавры
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Старший участковый лесничий Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Мособллес» Александр Макаров и участковый государственный инспектор по охране леса Роман Драгун помогли высадить саженцы кедра на подворье Троице-Сергиевой Лавры, которая находится вблизи святого источника «Гремячий ключ». Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Волонтеры высадили в округе 21 саженец, лесники помогли продумать схему посадки с учетом особенностей ландшафта и освещенности. Макаров уточнил, что совместная работа помогла преобразить территорию.
«Саженцы кедров гармонично вписались в исторический облик подворья. Озеленение — это не только про красоту, но и про уважение к месту с богатой историей», — сказал он.
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