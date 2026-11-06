Жители Подмосковья воспользовались комплексной услугой «Защитники Отечества» через «Добродел» более 500 раз

Участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и военной службы, а также члены их семей могут оформить до 17 мер социальной поддержки по одному заявлению в мобильном приложении «Добродел», они воспользовались комплексной услугой «Защитники Отечества» пуже более 520 раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявки нужно авторизоваться в Доброделе через подтвержденную учетную запись ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты» и открыть «Комплексная услуга „Защитники Отечества“. После этого потребуется заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

Пользователи по одному заявлению могут получить 17 мер поддержки, среди которых: социальная карта жителя региона, компенсация по оплате ЖКУ, ежемесячная денежная выплата отдельным категориям гражданам и не только. Кроме того, для удобства заявителей в электронную форму внедрены умные сервисы, которые помогают получить комплексную услугу еще быстрее и проще.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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