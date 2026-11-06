Онколог Черемушкин считает, что у Лерчек не получится сможет пройти CAR-T-терапию в Китае

NEWS.ru: врач Черемушкин заявил, что Лерчек не сможет пройти CAR-T-терапию в КНР

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Онколог Евгений Черемушкин прокомментировал возможность Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, пройти CAR-T-терапию в Китае.

В интервью NEWS.ru специалист отметил, что состояние блогерши осложняет проведение такого лечения. Этот метод предполагает забор собственных клеток пациента с их последующей модификацией. Однако после курса химиотерапии в организме остается мало жизнеспособных клеток, необходимых для процедуры.

«К тому же терапия требует определенного состояния человека, а ресурсы Валерии потрепаны предшествующим лечением», — отметил врач.

Сам метод CAR-T-терапии применяют в клиниках США, Швейцарии, Германии и Китая. В Китае накоплен большой опыт в этом направлении. В России разрешение на применение метода появилось только в начале 2026-го года, а в Европе оформление согласований может занять несколько месяцев.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации Валерии Чекалиной.

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