В красногорском Нахабине организовали доверительный диалог жителей с властями

Общество

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]

По поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова заместитель главы Дмитрий Зверев провел встречу с жителями Нахабина. В ходе диалога обсудили работу управляющей компании «НКС» по содержанию МКД, а также прозвучало пожелание обустроить площадку для выгула собак.

Жители выразили благодарность за ряд реализованных мер: новую детскую площадку на улице Молодежной, реконструкцию сквера и улучшение уборки территории. Положительные отзывы также касались лицея — горожане отметили качество образования и организацию учебного процесса.

К доверительной беседе присоединилась гостья из Подольска, приехавшая в Нахабино навестить близких. Она поделилась позитивными впечатлениями о Красногорске, выделив чистоту, обилие зелени и хорошее состояние дорог.

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Красногорск

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