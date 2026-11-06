В красногорском Нахабине организовали доверительный диалог жителей с властями

По поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова заместитель главы Дмитрий Зверев провел встречу с жителями Нахабина. В ходе диалога обсудили работу управляющей компании «НКС» по содержанию МКД, а также прозвучало пожелание обустроить площадку для выгула собак.

Жители выразили благодарность за ряд реализованных мер: новую детскую площадку на улице Молодежной, реконструкцию сквера и улучшение уборки территории. Положительные отзывы также касались лицея — горожане отметили качество образования и организацию учебного процесса.

К доверительной беседе присоединилась гостья из Подольска, приехавшая в Нахабино навестить близких. Она поделилась позитивными впечатлениями о Красногорске, выделив чистоту, обилие зелени и хорошее состояние дорог.