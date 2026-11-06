Украинская теннисистка сорвала общую фотосъемку на Итоговом турнире WTA

В Женской теннисной ассоциации (WTA) отказались от общего фото теннисисток на Итоговом турнире из-за украинки Элины Свитолиной. Спортсменка наотрез отказалась фигурировать на одной фотографии вместе с россиянкой Миррой Андреевой и белоруской Ариной Соболенко.

Волей жребия Свитолина оказалась с ними в одной группе и сыграет, таким образом, с обеими.

Организаторы вместо группового фото решили провести индивидуальную портретную съемку.

Итоговый турнир WTA стартует 8 ноября в американском Индиан-Уэлссе. В группе с Андреевой, Собленко и Свитолиной выступит также чешка Каролина Мухова. Другую группу составили американки Коко Гауфф и Джессика Пегула, а также Линда Носкова из Чехии и первая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.

Ранее Джессика Пегула возмутилась вздорным поведением Мирры Андреевой во время тренировочного матча.