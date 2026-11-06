Производственно-складской комплекс Light Industrial построят в Химках

Производственно-складской комплекс в формате Light Industrial построят в Химках. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует девелоперская компания Spring Development Group за 8 млрд рублей. Общая площадь комплекса превысит 76 тыс. кв. метров. Объект будет построен в три очереди. Первую — корпус площадью почти 22 тыс. кв. метров — введут в четвертом квартале 2027 года.

«Ожидается, что после запуска комплекса на его территории будет создано более 700 рабочих мест», — отметила зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста области Екатерина Зиновьева.

Участок под строительство комплекса выделили в микрорайоне Подрезково. Его площадь составляет 11 га.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в регионе.