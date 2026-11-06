Трусова занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при в Китае: подвело заключительное вращение

Фигуристка Трусова заняла третье место в короткой программе на Гран-при в Китае

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

На этапе Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне фигуристки представили короткую программу. По ее итогам россиянка Александра Игнатова (Трусова) занимает третье место.

Российская спортсменка чисто выполнила все прыжковые элементы. Трусова ошиблась лишь на заключительном вращении. Спортсменка получила оценку 72,37 балла. Выше нее оказались японка Моне Чиба (76,08) и представляющая Грузию Анастасия Губанова (75,05).

В произвольной программе ожидается очень интересная борьба. Шансы на призовые места также не утратили Лара Наки Гутманн из Италии (71,76), японка Мако Ямашита (69,17) и кореянка Хэин Ли (67,49).

Произвольную программу женщины представят 7 ноября, начало в 11:30 по московскому времени.

Ранее хореограф Илья Авербух оценил шансы россиян Владислава Дикиджи и Евгения Семененко на этапе Гран-при в Китае.

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