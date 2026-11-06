В Московской области завершилась работа дачных автобусных маршрутов

В Подмосковье завершился сезон «дачных» автобусных перевозок, с 1 апреля по 4 ноября пассажиры совершили более 2,1 млн поездок на сезонных маршрутах АО «Мострансавто». В этом году для жителей региона работал 31 дачный маршрут, еще на 16 направлениях увеличили количество автобусов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дачные маршруты — очень важная часть сезонных пассажирских перевозок в Подмосковье. В этом году они работали более семи месяцев. За это время пассажиры совершили свыше 2,1 млн поездок», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наиболее востребованными маршрутами в этом сезоне стали МАП № 12 г. Ногинск, МАП № 4 г. Раменское и МАП № 5 г. Подольск. Генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров уточнил, что при составлении расписания «дачных» маршрутов учитывается, в том числе движение пригородных поездов.

Абсолютным лидером сезона стал маршрут № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) — Нефтяник — Новониколаевка». Почти две трети поездок пассажиры совершили по социальным картам.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.