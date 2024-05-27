Девять автомобилей загорелись на штрафстоянке в Мытищах
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Возгорание девяти автомобилей произошло на штрафной стоянке в Мытищах. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на МЧС России. В результате инцидента никто не пострадал.
В ведомстве отметили, что загорелись легковые автомобили. Площадь открытого горения составляла 105 квадратных метров, его ликвидировали.
Работы по ликвидации возгорания продолжаются. На месте работают восемь сотрудников ведомства. Привлечено две единицы техники.