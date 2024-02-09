Девятнадцать украинских беспилотников было перехвачено за ночь над четырьмя российскими регионами

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сумели перехватить 19 дронов, которые пытались проникнуть в РФ. Это произошло в четырех областях, а также над акваторией Черного моря. Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны.

Попытки воздушных ударов были предприняты украинской армией на юге и юго-западе России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявили представители военного ведомства.

Два БПЛА было сбито над Курской областью, и столько же над Краснодарской. Четыре дрона удалось перехватить в Орловской области, еще пять были нейтрализовано над Брянской областью. Больше всего беспилотников, шесть аппаратов, пытались выйти на цели через Черное море. Но они также были выявлены и ликвидированы.

Ранее эксперт Баранец рассказал о дальности полетов тех БПЛА, которые применяются украинцами. По его утверждению, они физически не способны удаляться дальше Поволжья.