Девушку и парня, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, задержали подмосковные полицейские

Сотрудники уголовного розыска из подмосковного Королева в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в мошенничестве на сумму более шести миллионов рублей задержали молодого человека и девушку в возрасте 19 лет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что на телефон 68-летнего местного жителя позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка и сообщили, что злоумышленники пытаются оформить на него кредит. Для предотвращения противоправных действий звонившие рекомендовали ему обналичить свои сбережения, а также оформить два займа в разных банках и перевести всю сумму на якобы безопасные счета.

В результате проведенных мероприятий полицейские выяснили, что потерпевший перевел часть денег через мобильное приложение на банковскую карту, принадлежащую жительнице Красноярского края. В ходе выезда в служебную командировку оперативники установили, что подозреваемая оформила банковскую карту по просьбе своего знакомого. Оба злоумышленника по подозрению в совершении преступления задержаны и доставлены в Королев.

Юноша пояснил, что в сети Интернет нашел работу. В его обязанности входило искать людей, готовых оформлять и продавать банковские карты, которые в дальнейшем использовались для вывода крипто-валют. За каждую новую карту он получал по 10 тысяч рублей. Судом девушке избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, молодому человеку — в виде заключения под стражу.