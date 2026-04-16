Дипфейки в России: эксперт рассказал, как защититься без спецзакона

В России пока нет отдельного закона, который бы прямо регулировал нейросети и дипфейки. Но это не значит, что интернет превратился в правовое болото, где можно делать что угодно. Уже сейчас в кодексах хватает зацепок, чтобы привлечь злоумышленников к ответу. Например, ст. 152.1 ГК РФ четко говорит: использовать чужое изображение без разрешения нельзя. А если кто-то сгенерировал вашу цифровую копию и попытался вымогать деньги — это классическое мошенничество по ст. 159 УК РФ.

Проблема 2026 года не в отсутствии норм, а в чудовищной разнице скоростей. Нейросеть лепит убедительную копию человека за пару секунд, а судебная экспертиза и разбирательство тянутся месяцами. Гендиректор компании «АТОМЪ» Глеб Гаус прямо говорит: ждать волшебного закона о маркировке дипфейков бессмысленно. Сегодня ваша главная защита — собственная осторожность и техническая грамотность, а не абстрактные законопроекты.

Чтобы подделать ваш голос, мошенникам хватит всего десяти секунд записи. Они выуживают образец из любого публичного чата или видео в соцсетях — и алгоритм уже говорит вашим тембром. Дальше — стандартная схема: звонок родственнику или коллеге с просьбой срочно перевести деньги. И голос действительно звучит как ваш. Второй важный рубеж — биометрия. Статья 13.11 КоАП РФ запрещает работать с ней без прямого согласия человека. Если какая-то компания втихую тренирует нейросеть на ваших фото или записях голоса, это прямое нарушение. Гаус советует жестко пресекать такие случаи: чем меньше ваших цифровых эталонов болтается в сомнительных коммерческих базах, тем сложнее создать вашего идеального клона.

По словам эксперта, в целях безопасности, во-первых, заведите семейный пароль. Простое кодовое слово, которое знают только свои. Слышите в трубке знакомый голос с просьбой денег — спрашивайте пароль. Не знает? С вероятностью 99% это нейросеть. Во-вторых, учитесь замечать артефакты. Дипфейки в реальном времени все еще сырые: попросите собеседника по видео провести ладонью по лицу или потереть нос. В местах контакта пальцев с кожей картинка часто начинает плыть или двоиться. В-третьих, зайдите на Госуслуги, откройте раздел «Биометрия» и отзовите разрешения у всех сервисов, которыми не пользуетесь. Это не паранойя, а минимальный цифровой гигиенический минимум. Мошенникам нужен качественный исходник — не давайте им этот шанс.

