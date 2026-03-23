Дипфейк-звонок от босса: эксперт рассказал, как крадут деньги через видео за минуту

Аферисты научились подделывать видео с лицами знакомых при помощи технологии «дипфейк», сообщил в интервью РИА Новости руководитель группы антифрода в «Яндексе» Андрей Будилов.

«Видеосообщение от "руководителя" или звонок от "сотрудника полиции" с просьбой срочно перевести деньги — такие сценарии мошенничества <...> становятся трендом и встречаются все чаще», — предупредил он.

По словам Будилова, если раньше для создания качественной подделки требовалось дорогостоящее оборудование, то теперь злоумышленникам достаточно лишь оформить подписку на специализированную программу. Кроме того, весь процесс подготовки фальшивого видео теперь занимает значительно меньше времени.

Главная цель использования дипфейков — усилить доверие к злоумышленникам. Увидев знакомое лицо или услышав родной голос, жертва теряет бдительность. При этом, как отметил эксперт, аферисты комбинируют современные технологии с классическими приемами психологического давления, в частности, искусственно создавая ситуацию срочности.

Перед тем как реагировать на подозрительное сообщение, Будилов рекомендовал взять паузу и постараться холодно оценить обстоятельства. Он дал следующий совет: «Если вас торопят и давят на эмоции — это уже повод усомниться. В первую очередь стоит оценить, насколько просьба или ситуация соответствует привычному поведению собеседника».

Специалист также посоветовал обращать внимание на детали в видеозаписи: насколько естественно выглядят мимика и движения человека. Важно прислушаться к звучанию голоса — оценить его натуральность, наличие живых интонаций и пауз.

Кроме того, наличие у собеседника личной информации о человеке не должно служить основанием для доверия. Как подчеркнул эксперт, мошенники специально используют такие данные, чтобы создать ложное ощущение близости или давнего знакомства.

Ранее в «Ростехе» заявили о дипфейк-видео о планах изъятия вкладов населения.