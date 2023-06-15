Теперь их, так же как и оружие западного производства, обнаруживают российские разведчики в тех местах, где шли бои.

4 июня украинская диверсионно-разведывательная группа проникла в регион в районе села Новая Таволжанка и завязала бои с российскими военными. После того, как по ней нанесли артиллерийский удар, диверсанты перестали представлять из себя организованную силу и отошли на сопредельную территорию.

После этого разведчики периодически обнаруживают в частных домах оружие и боеприпасы производства стран НАТО. Их туда выкладывали украинцы, готовясь вести огонь по солдатам ВС РФ.

«На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства», - рассказал один из разведчиков.

Его свидетельство привели РИА Новости. Помимо этого, было найдено много желтых повязок, которых военные ВСУ носят в качестве опознавательных знаков. В качестве примера разведка продемонстрировала свои находки. Среди них – пулеметная лента с патронами калибра 5,56 миллиметров, гранаты для подствольного гранатомета и пенал для ношения таких гранат в подсумках.