Дмитрий Акулов: В результате хлопка на улице Птицеградской в Сергиевом Посаде пострадал один человек

Главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов лично приехал на улицу Птицеградскую, где сегодня ранее в 19.40 произошел хлопок.

«Скорее всего — это частичная утечка газа. Дальше следственные органы разберутся. Есть один пострадавший, получивший незначительные порезы», — прокомментировал ситуацию с места происшествия Акулов.

Он подчеркнул, что на месте работают представители управляющей компании, а также газовой службы, поэтому сегодня угрозы повторного хлопка — нет.

«Газ в доме есть, отключена от газа только пострадавшая квартира. Дополнительно специалисты Мособлгаза провели опресовку», — добавил Дмитрий Акулов.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.