До четырех увеличилось число пострадавших при обстреле Горловки

При очередном украинском обстреле Горловки, который произошел 7 сентября, число пострадавших увеличилось. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем официальном канале .

По его словам, обстреливали украинцы Калининский район города, и в результате очередной террористической атаки пострадали, в общей сложности, четыре человека.

Это два взрослых мирных гражданина, а также и два подростка. Украинские снаряды разрывались прямо рядом с одной из городских школ. Напомним, что Горловка расположена севернее Донецка.