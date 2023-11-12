Добровольцы могут вступить в элитное подразделение Московской области

В Московском областном центре отбора стартовал набор на службу по контракту в элитном подразделении. Об этом сообщили в интернет-издании inshatura.ru .

Каждый желающий подписать контракт в период с 1 по 25 ноября получит 1 млн рублей: 195000 рублей — федеральная выплата, 200000 — региональная выплата и 605000 — выплата из специального фонда. Добровольцам также доступен бесплатный трансфер до Подмосковья из любой точки мира.

Пройти подготовку к службе по контракту военнослужащим помогут опытные инструкторы, которые обеспечат высокий уровень подготовки. Также все пройдут индивидуальную боевую подготовку и получат лучшую, качественную экипировку.

Бойцы также могут рассчитывать на льготы в виде кредитных каникул, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам, сохранение рабочего места. Особые условия предоставляются и семьям добровольцев. Среди них обучение детей на бюджетной основе, внеочередное зачисление в детский сад, содействие в поиске работы.

Как отметила заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Екатерина Лобышева, военная служба по контракту сочетает в себе государственные и личные интересы мужчины. С одной стороны, он выполняет долг перед государством. Как за женщиной закреплена функция деторождения, также мужчина, по умолчанию, защитник Отечества. С другой стороны, это дополнительная возможность к самореализации.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.