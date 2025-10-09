Дочь главы ОПГ получила штраф и лишение прав за ДТП в Таганроге

После того как Анастасия Цапок, управляя Mercedes в состоянии алкогольного опьянения, врезалась в жилой дом в окрестностях Таганрога, суд назначил ей штраф в размере 45 тыс. руб. и лишил водительских прав на два года, сообщил MK.RU.

Судебное решение, вынесенное в Ростове, признало дочь известного лидера кущевской организованной преступной группы виновной в совершенной аварии.

Инцидент произошел в ночь на 27 сентября. 25-летняя Анастасия, находясь в нетрезвом виде, вместе с другом, представившимся сыном прокурора, устроила гонки на своем Mercedes GT63 стоимостью около 20 млн руб.

В какой-то момент Цапок потеряла контроль над автомобилем, что привело к столкновению с частным домом в селе Николаевка. Автомобиль частично разрушил стену здания. По информации СМИ, после происшествия семья Цапок компенсировала ущерб, нанесенный дому, выплатив владельцам 2,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что владелец дома подписал документ об отсутствии претензий после ДТП с дочерью Цапка.