Владелец дома подписал документ об отсутствии претензий после ДТП с дочерью Цапка

Семья кубанского главаря организованного преступного сообщества (ОПГ) Сергея Цапка полностью возместила ущерб, причиненный в результате ДТП с участием его дочери Анастасии Оделин Феррер (Цапок), сообщили источники «Коммерсанта».

Владелец частного жилого дома в Ростовской области, куда влетел Mercedes AMG девушки и протаранил кирпичную стену, подписал документы, подтверждающие отсутствие материальных и иных претензий к ней.

По информации источника, между сторонами было достигнуто мировое соглашение, предусматривающее внесудебное возмещение как имущественного вреда, так и компенсацию морального ущерба. Денежные средства в полном объеме передали собственнику поврежденного дома. Размер компенсации не уточняется.

Ранее сообщалось, что из-за снесенной стены в доме, куда въехала дочь Сергея Цапка, замерзают пенсионеры.