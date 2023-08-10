Должник по алиментам попытался спрятаться в пруду от приставов в Пермском крае

Они на протяжении часа вылавливали из воды мужчину, который задолжал по алиментам порядка 200 тысяч.

Судебные приставы приехали в село Кочево, чтобы задержать должника. Он довольно долго не платил деньги на содержание трех своих дочерей, и даже был уже приговорен к 120 часам обязательных работ, но не изменил своего поведения. Злостный алиментщик увидел приставов, когда находился на берегу Кочевского пруда и начал прятаться от них в воде и камышах. Он даже пересек несколько раз пруд вплавь.

«Олимпийские рекорды ставились не просто так, неплательщику грозил арест. Судебные приставы выловили должника», - указали представители Федеральной службы судебных приставов.

Их слова привели РИА Новости. После этого нарушителя закона доставили к мировому судье, а затем отправили в изолятор временного содержания за то, что тот игнорирует приговор об обязательных общественных работах. В его отношении возбуждено уголовное дело, поэтому если злоумышленник не выплатит деньги, то его ждет срок в колонии.