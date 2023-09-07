Дорожники Приморья сумели обеспечить доступ ко всем населенным пунктам региона после паводка

Больше не осталось ни одной деревни либо поселка, в который невозможно бы было проехать.

Август принес немало испытаний Приморскому краю. После сильных дождей были частично подтоплены 106 населенных пунктов, которые расположены в 28 муниципалитетах. 101 из них оказались частично либо полностью изолированы от внешнего мира. Дорожные службы тут же взялись разблокировать их, устраняя неисправности дорожного полотна и отводя от него воду.

«Дорожники восстановили проезд ко всем населенным пунктам Приморья», - сообщил микроблог регионального министерства транспорта.

В Приморском крае серьезный ущерб был нанесен сельскому хозяйству, социальным объектам и дорожной инфраструктуре. Убытки предварительно оцениваются в 7 миллиардов рублей.