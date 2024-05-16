Дорожники приступили к обустройству тротуаров на девяти региональных дорогах в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфратруктуры Московской области]
В Подмосковье стартовало обустройство пяти километров тротуаров в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на девяти региональных дорогах. Об этом заявили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Примечательно, что позднее в мае планируется начать строительство еще более тридцати километров новых тротуаров. Заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик пояснил, что всего к осени в регионе дорожные службы обустроят больше 65 км новых тротуаров вдоль региональных дорог.
При этом наибольший объем работ выполнят в Чехове — 7,4 км, в Наро-Фоминском округе — 5,5 км, в Солнечногорске — 4,5 км. А ознакомиться с планом строительства можно на сайте.
Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководством силовых структур.